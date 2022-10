Stuttgart: Mann attackiert Parkhaus-Pförtner

Ein Parkhaus-Pförtner wurde bei einem Angriff am Samstagabend (08.10.) in Stuttgart leicht verletzt.

Streit um Parkticket endet mit Tritten

Wie die Polizei mitteilt, wollte der 49 Jahre alte Pförtner in einem Parkhaus in der Mercedesstraße seinem späteren Angreifer mit der Bedienung des Automaten helfen. Der vermutlich betrunkene Mann verlor zuvor wohl seinen Parkschein. Nachdem er deshalb den Preis für ein Tagesticket zahlte, kam es "zu einem handfesten Streit", so die Polizei.

Der Unbekannte forderte sein Geld zurück, stürmte das Pförtnerhäuschen und stieß den 49-Jährigen um. Als der Pförtner am Boden lag, trat der Unbekannte laut Polizei auf ihn ein.

Polizei Stuttgart hat Ermittlungen aufgenommen

"Als Zeugen und die vermeintliche Ehefrau des Aggressors auf die Situation aufmerksam geworden waren, ließ der Täter von dem Angestellten ab und entfernte sich anschließend zusammen mit der Frau und einem weißen Pkw BMW der 4er-Reihe aus dem Parkhaus", schreibt die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.