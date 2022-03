Stuttgart: Mann bedroht und beleidigt 17-Jährigen in S2

Ein 41-Jähriger hat einen 17-Jährigen am Dienstagabend (15.03.2022) in einer S-Bahn der Linie S2 beleidigt und bedroht.

Wie die Polizei berichtet, soll sich der 41-jährige gegen 19:30 Uhr in der wenig frequentierten S-Bahn der Linie S2 direkt gegenüber des Jugendlichen gesetzt, und diesen ohne ersichtlichen Grund verbal provoziert und beleidigt haben. Nachdem der 17-Jährige daraufhin ankündigte, die Polizei über den Vorfall zu informieren, bedrohte ihn der in Stuttgart wohnhafte Mann offenbar verbal. Der 17-Jährige verließ den Zug am Haltepunkt Rohr, der Tatverdächtige fuhr hingegen weiter in Richtung Hauptbahnhof. Dort konnte er durch eine inzwischen alarmierte Streife der Bundespolizei vorläufig festgenommen werden. Den 41-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung.