Stuttgart: Mann bei Arbeitsunfall in Tunnelröhre lebensgefährlich verletzt

Ein 50 Jahre alter Mann ist am Donnerstagvormittag (03.11.) bei einem Arbeitsunfall in Stuttgart lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 50-Jährige gegen 10.15 Uhr zu Arbeiten an der Tunneldecke in einer Tunnelröhre im Bereich des Gebhard-Müller-Platzes eingesetzt. Dabei stürzte der Mann aus über zwei Metern Höhe von einem Gerüst.

Alarmierte Rettungskräfte, darunter auch ein Notarzt, kümmerten sich vor Ort um den Schwerverletzten. Anschließend brachten sie ihn in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.