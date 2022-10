Stuttgart: Mann kommt im Ferrari von der Straße ab - Schaden sechsstellig

Zu einem teuren Unfall, bei dem ein Ferrari involviert war, ist es am Donnerstag (13.10.) in Stuttgart gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 44-Jähriger am Nachmittag mit seinem Ferrari in der Stadt unterwegs, als er links von der Fahrbahn abkam.

Drei am Fahrbahnrand parkende Autos wurden dadurch aufeinander geschoben. Der Ferrari kam an einer Hauswand zum Stehen. Warum es zum Unfall kam, ist allerdings noch unklar. Hierbei entstand ein Gesamtschaden im sechsstelligen Bereich.