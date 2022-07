Stuttgart: Mann mit Messer fordert Geld von 15-Jährigem

Ein Unbekannter hat am Montagabend (25.07.) in Stuttgart einen 15-Jährigen mit einem Messer eingeschüchtert. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei an der Ecke Vogelsteigstraße und Feuerleinstraße.

Der 15-Jährige war gegen 22.30 Uhr zu Fuß unterwegs, als er auf den Unbekannten traf. Der Mann soll den Jugendlichen nach Geld gefragt haben und dabei ein Messer in der Hand gehalten haben.

Der 15-Jährige rannte nach Hause und offenbarte sich seinen Eltern. Die Eltern alarmierten die Polizei. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief bislang ergebnislos.

Zum Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor:

Er war etwa 40 bis 50 Jahre alten

circa 1,80 Meter

eine etwas dickere Figur

schulterlange graue Haare

Dreitagebart

Zum Tatzeitpunkt war der Unbekannte oberkörperfrei und trug eine lange Jeanshose. Er sprach deutsch ohne Akzent. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 - 89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.