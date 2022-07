Stuttgart: Mann schießt aus dem Auto auf mehrere Menschen

(dpa/lsw; ZVW/alro) Ein Mann hat in Stuttgart-Zuffenhausen am Mittwoch aus einem Auto heraus einen Schuss in Richtung mehrerer Menschen abgefeuert, die sich vor einem Geschäft aufgehalten haben. Verletzt wurde niemand.

Das Projektil entdeckten die Beamten nach Auskunft vom Freitag in der Glasscheibe einer Eingangstür zu einem Lokal in der Burgunderstraße und sicherten es.

Verfolgungsfahrt? Was nach der Tat geschah

In dem Fahrzeug, einem "größeren weißen BMW", saßen zur Tatzeit laut Polizei zwei Menschen. Das Auto fuhr anschließend Richtung Keltenplatz davon und wurde dabei den Angaben zufolge von einem schwarzen Mercedes verfolgt.

Eine Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.