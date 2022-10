Stuttgart: Mutmaßlicher Vergewaltiger einer 27-jährigen Prostituierten in Haft

Ein 57-jähriger Mann, der im Verdacht steht in Stuttgart, eine Prostituierte vergewaltigt zu haben, ist am Freitagabend (14.10.) von der Polizei festgenommen worden.

Ermittlungen der Polizei führten zu dem mutmaßlichen Täter, den die Beamten an seiner Wohnung anteffen konnten. Dabei beschlagnahmte die Polizei auch das vermutliche Tatfahrzeug. Der Mann wurde am Samstag (15.10.) dem Haftrichter vorgeführt und sitzt seitdem in Haft.