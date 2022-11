Stuttgart: Neue S-Bahnen noch nicht mit WLAN ausgestattet

In Stuttgart sind neue S-Bahnen in den Farben weiß, blau und gelb unterwegs. Allerdings ist das WLAN noch nicht funktionsfähig.

Insgesamt 58 neue Züge sind in Stuttgart unterwegs. „Im Lauf des Jahres 2022 sind neue Fahrzeuge an die S-Bahn Stuttgart geliefert worden", heißt es auf der Homepage des Verkehrs- und Tarifbundes Stuttgart (VVS). Der Einbau der neuen Technik erfolge erst schrittweise, berichten die Stuttgarter Nachrichten am Dienstag (22.11.).

WLAN zählt nicht zur Grundausstattung

Die Ausrüstung mit WLAN zähle nicht zur Grundausstattung des Herstellers Alstom. Das Angebot sei also nur temporär nicht verfügbar. Fahrgäste werden über Hinweisschilder in den Zügen darüber informiert. Auskünfte, beispielsweise über Funklöcher, biete das WLAN-Infoportal der S-Bahn Stuttgart.