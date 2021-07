Stuttgart: Pärchen stiehlt 127 Dosen eines Energy-Drinks

Eine 27-jährige Frau und ein 31-jähriger Mann sollen am Dienstagmittag (13.7.) insgesamt 127 Dosen eines Energy-Drinks gestohlen haben.

Eine Detektivin beobachtete die Beiden gegen 13.10 Uhr in einem Geschäft in der Aldinger Straße dabei, wie sie mehrere Paletten mit Getränkedosen eines Energy-Drinks in einen Einkaufswagen stellten und die Dosen anschließend in einer abgelegenen Ecke in ihre Rucksäcke packten. An der Kasse hätten sie dann lediglich andere Waren bezahlt. Die Detektivin sprach das Päärchen an und übergab es den bereits hinzugerufenen Polizeibeamten. Die Beiden werden am Mittwoch (14.7.) nach einem Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.