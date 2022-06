Stuttgart: Polizei verhindert Betrug an Seniorin

Stuttgart (dpa/lsw) - Nur weil die Polizei den Weg kreuzte, ist eine 64 Jahre alte Frau in Stuttgart davor bewahrt worden, Opfer eines Betrugs zu werden und mehr als 10.000 Euro zu verlieren. Zuvor erhielt die Frau einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten, wie die Ermittler am Freitag berichteten. Der Anrufer brachte sie dazu, Geld abzuheben, da ihrem Sohn wegen einer angeblichen Fahrerflucht eine Gefängnisstrafe drohe. Auf dem Weg zum vereinbarten Übergabeort wandte sich die Seniorin an eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife. Bei der anschließenden Geldübergabe wurde ein 26-Jähriger festgenommen. Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden.