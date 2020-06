Stuttgart: Polizisten bei Straßenschlachten attackiert

Stuttgart (dpa) - Bei Straßenschlachten in der Stuttgarter Innenstadt sind in der Nacht zu Sonntag mehrere Polizeibeamte verletzt worden. «Die Situation ist völlig außer Kontrolle», sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen auf Nachfrage. Beamte seien mit Pflastersteinen beworfen worden, zudem seien Scheiben von Geschäften eingeschlagen worden. Nach Angaben der Polizei seien viele gewalttätige Kleingruppen unterwegs, von mehreren Hundert Personen war zunächst die Rede. Zudem seien alle verfügbaren Einsatzkräfte aus Baden-Württemberg angefordert worden, wie es hieß. Die Hintergründe der Angriffe waren zunächst unklar.