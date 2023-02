Stuttgart Pragsattel: Schwerer Verkehrsunfall nach möglichem Autorennen

Nach einem möglichen Autorennen ist am Mittwochabend (08.02.) am Pragsattel in Stuttgart eine Person verletzt worden. Laut Angaben der Polizei war ein 29-jähriger Mercedes-CLA-Fahrer und ein 26-jähriger Mercedes-Vito-Fahrer zu schnell in Richtung Pragsattel unterwegs.

26-jährige Beifahrerin schwer verletzt

Kurz vor einer Tunneleinfahrt beschleunigten beide und wollten einander überholen. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Autos. Der 29-jährige CLA-Fahrer prallte gegen eine Straßenlaterne.

Am Pragsattel ist es am Mittwochabend (08.02.) zu einem schweren Unfall gekommen. © KS-Images.de/Andreas Rometsch

Der Vito-Fahrer fuhr über einen Fußgängerweg und anschließend gegen einen Baum sowie einen Verteilerkasten. Die 26-jährige Beifahrerin des CLA-Fahrers erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei beschlagnahmte die Führerscheine der beiden Fahrer. Beide Fahrstreifen in Richtung Pragsattel waren bis nach Mitternacht gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000 Euro.