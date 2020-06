Stuttgart / Rügen: Bahn bietet neue Direktverbindung an die Ostsee

Ein ICE unterwegs. © Christine Tantschinez

Ab dem 31. Juli wird es eine neue ICE-Direktverbindung zwischen Stuttgart und der beliebten Ostsee-Urlaubsinsel Rügen geben. Das gibt die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung bekannt. Ab dann startet immer freitags und samstags am Morgen ein ICE von Stuttgart über Würzburg, Kassel und Berlin nach Züssow (mit Anschluss nach Usedom), Stralsund und nach Binz auf Rügen, heißt es weiter in der Mitteilung. Für die Rückfahrt verkehren durchgängige Verbindungen samstags und sonntags am späten Vormittag. Die Angebote seien ab sofort buchbar. „Ein breites Verkehrsangebot für den Deutschland-Tourismus ist in diesem Jahr wichtiger denn je“, sagt Fernverkehrs-Chef Michael Peterson.