Stuttgart: Rettungswagen im Einsatz kollidiert mit Auto - drei Verletzte

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Rettungswagen im Einsatz ist am Montag in Stuttgart mit einem Auto zusammengestoßen. Die 24 Jahre alte Fahrerin des Krankenwagens sowie die 67 Jahre alte Fahrerin des Autos und ihr 74 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt, teilte die Polizei am Montag mit. Die zwei Insassen des Autos kamen demnach vorsorglich in ein Krankenhaus. Im Rettungswagen befand sich laut Polizeiangaben zum Zeitpunkt des Unfalls kein Patient.

Der Rettungswagen war mit Martinshorn und Blaulicht in eine Kreuzung eingefahren, wo er dann mit dem Auto zusammenstieß, teilte die Polizei mit. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Ersten Schätzungen zufolge sei ein Schaden von rund 25.000 Euro entstanden.