Stuttgart: Schlägerei unter Fußballfans - etwa 20 Personen beteiligt

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag (12.02.) mehrere Personen vorläufig festgenommen, die sich in einer Gaststätte an der Bahnhofstraße in Stuttgart geschlägert haben. Mehrere Passanten meldeten gegen 0.30 Uhr eine Schlägerei zwischen etwa 20 Personen. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Dabei handelte es sich mutmaßlich um Fans verschiedener Fußballclubs. Die Fans sollen sich nach einer verbalen Auseinandersetzungen unter anderem mit Einrichtungsgegenständen, wie Tisch- und Stuhlbeinen, verletzt haben. Alarmierte Polizeibeamte trennten die Beteiligten. Dabei wurde einer der Beamten leicht verletzt.

Alle Personen wurden wieder freigelassen

Die Polizisten nahmen eine 42-jährige Frau in Gewahrsam. Sie soll die Maßnahmen der Beamten wiederholt gestört haben. Auch ein 29-jähriger Mann wurde vorläufig festgenommen. Er soll nur wenige Stunden vorher in Freiburg im Zusammenhang mit einem Fußballspiel strafrechtlich in Erscheinung getreten sein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Personen wieder freigelassen.