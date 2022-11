Stuttgart: Sexuelle Belästigung in der S3 - Täter war wohl mit Kind unterwegs

Ein Unbekannter soll am Donnerstag (03.11.) eine 57-Jährige in der S-Bahn-Linie S3 Richtung Stuttgart Hauptbahnhof sexuell belästigt haben.

Wie die Bundespolizei mitteilt, stieg der Täter mit einem erwachsenen Begleiter und einem Kind gegen 15.20 Uhr in Bad Cannstatt in die Bahn. Er setzte sich laut Polizei neben die Frau, schaute sie permanent an und masturbierte dabei. Außerdem soll er die Frau mehrfach "in sexueller Weise" angesprochen haben.

Täterbeschreibung

Der Unbekannte wird als athletischer Mann von etwa 60 Jahren beschrieben. Er soll etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. "Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll er kurze dunkle Haare, eine Narbe im Gesicht und ein südländisches Erscheinungsbild haben." so die Polizei. "Zur Tatzeit trug er offenbar eine braune Basecap mit dem Wappen des Landes Baden-Württemberg und dem Schriftzug 'Stuttgart' und eine schwarze Adidas Jacke mit dem Wappen eines Fußballvereins."

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen können sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer +49 711 870350 melden.