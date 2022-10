Stuttgart: Straße vor der Staatsgalerie wird wegen Belagsarbeiten gesperrt

Die Straße vor der Staatsgalerie in Stuttgart wird von Freitag (07.10.), 22 Uhr, bis voraussichtlich Montag (10.10.), 5 Uhr gesperrt. Das gibt die Stadt Stuttgart in einer aktuellen Pressemitteilung bekannt. Grund für die Straßensperrung sind Bauarbeiten am Gebhard-Müller-Platz. Der oberirdische Abschnitt der Konrad-Adenauer-Straße vor der Staatsgalerie bekommt einen neuen Asphaltbelag.

Rechtsabbiegen in Richtung Wagenburgtunnel und Linksabbiegen in Richtung Hauptbahnhof nicht möglich

Während dieser Zeit ist das Rechtsabbiegen in Richtung Wagenburgtunnel und das Linksabbiegen in Richtung Hauptbahnhof sowie der oberirdische Geradeausverkehr in Richtung Neckartor nicht möglich. Auch die Tiefgarage der Staatsgalerie ist am Wochenende nicht erreichbar. Die jeweiligen Umleitungsstrecken werden ausgeschildert.

Während der Arbeiten wird die Haltestelle Hauptbahnhof der Buslinie 44 in Richtung Killesberg von der Schiller- in die Friedrichstraße verlegt. Die Ersatzhaltestelle befindet sich in stadtauswärtiger Richtung zwischen der Kronenstraße und dem Arnulf-Klett-Platz.

Die tiefer gelegenen Geradeausspuren der B14 (Konrad-Adenauer- und Willy-Brandt-Straße) sind von der Sperrung nicht betroffen.