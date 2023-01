Stuttgart: Tempo 300, 639 PS – Falschfahrer entkommt der Polizei

Mit bis zu 300 km/h ist es dem Fahrer eines schwarzen Mercedes AMG GT 63 S (laut Hersteller 639 PS) gelungen, insgesamt 41 Polizeistreifen und einen Polizeihubschrauber abzuhängen. Am Ende war er zu Fuß unterwegs.



Zuvor hatte es an der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen auf die A81 einen Rückstau wegen einer Kontrollstelle gegeben, teilte die Polizei mit. Der AMG-Fahrer mit BC-Kennzeichen wendete daraufhin gegen 00.55 Uhr sein Fahrzeug und fuhr entgegen der Fahrtrichtung zurück auf die B 10 in Richtung Stuttgart, auf der Richtungsfahrbahn Vaihingen an der Enz.

Erfolglose Verfolgung

Die Polizei nahm die Verfolgung auf, verlor den Raser aber wiederholt aus den Augen. Ein Polizeihubschrauber folgte dem Wagen schließlich durch den Engelbergtunnel weiter auf die A8 in Richtung München bis Mühlhausen im Täle (Kreis Göppingen), wo der Fahrer von der Autobahn abfuhr, sein Auto abstellte und zu Fuß die Flucht ergriff.

Der Wagen wurde sichergestellt. Ermittler versuchen nun herauszufinden, wer am Steuer saß. Neben dem Hubschrauber waren insgesamt 41 Streifenwagen aus 6 Polizeipräsidien an der nächtlichen Verfolgungsjagd beteiligt.