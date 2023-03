Stuttgart-Tipps: Sieben Aktivitäten, die man kostenlos machen kann

Wer noch keine Pläne für die kommende Woche geschmiedet hat und seinen Geldbeutel schonen möchte, muss nicht zu Hause bleiben. Hier eine kleine Übersicht für Aktivitäten in Stuttgart, die kostenfrei sind.

Kostenlose Stadtführungen

In Stuttgart gibt es kostenlose Touren, um die Stadt bis ins letzte Detail zu erkunden. Bei den sogenannten Free Walking Tours von Twenty Tour gibt es keinen festgelegten Preis. Der Hintergrund ist, dass man nicht einen Preis im Voraus bezahlen muss, ohne zu wissen, wie gut einem die Tour gefallen wird. Stattdessen funktioniert das Konzept wie folgt: Man nimmt zuerst an der Tour teil und kann dem Reiseleiter dann am Ende ein für sich selbst angemessenes Trinkgeld geben.

Kostenlose Kurse der Volkshochschule

Wer nebenbei noch etwas lernen möchte oder auf der Suche nach einem neuen Hobby ist, ohne dafür ein kleines Vermögen auszugeben, sollte sich mal bei den Volkshochschulen schlau machen. Bei der Volkshochschule Stuttgart zum Beispiel wird "KunstCaching", eine digitale Schatzsuche angeboten. Dabei geht es darum im Zeichen von Kunst, Kultur und lokaler Geschichte, die an Stuttgarter Kultureinrichtungen versteckten QR-Codes zu finden.

Umsonst ins Museum an bestimmten Tagen

An manchen Tagen kann man ganz umsonst in ein Museum. Hier einige Beispiele: Mittwochs kann man die Sammlung der Stuttgarter Staatsgalerie kostenlos anschauen. Die Galerie hat an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Sonderausstellungen sind von dem Angebot ausgeschlossen. Im Naturkundemuseum ist mittwochs ab 13 Uhr freier Eintritt. Feiertage sind von dieser Aktion ausgeschlossen. Die Dauerausstellungen im Lindenmuseum, das staatliche Museum für Völkerkunde, kann man samstags zwischen 10 und 12 Uhr kostenlos besuchen.

Chinagarten Stuttgart

Der Chinagarten Stuttgart ist eine Aussichtsanlage in der Panoramastraße 33 auf der Halbhöhe mit Blick über den Kessel. Der schön angelegte Garten im klassisch chinesischen Stil hat sogar einen Pavillon und kann täglich von 8.30 bis ungefähr 19 Uhr bzw. bis Einbruch der Dunkelheit besucht werden.

Live-Konzert im Café Galao

Jeden Dienstag und Mittwoch finden im Café Galao in der Tübinger Straße ab 20.30 Uhr Live-Konzerte statt. Das urige Café wird abends zur Bar und man fühlt sich fast wie im eigenen Wohnzimmer. Der Eintritt ist frei, das Café freut sich über Spenden.

Ausstellung im Infoturm am Stuttgarter Bahnhof

In der Ausstellung im InfoTurmStuttgart (IST) können sich Besucher kostenfrei ein eigenes Bild rund um das Bahnprojekt Stuttgart–Ulm und die damit verbundenen Zukunftsthemen machen. Dabei geht es um Fragen wie „Welche Chancen eröffnet das Projekt für die Stadt, die Region, das Land und für ganz Deutschland?“

Stadtbibliothek Stuttgart

Die Stadtbibliothek am Mailänder Platz wurde 2011 eröffnet und ist ein Hingucker – sowohl von außen und innen als auch von oben. Die Grundform ist ein Quader, das Innere der Bibliothek ist ganz in weiß gestaltet. Das Architekturbüro Eun Young Yi erhielt für das Werk unter anderem die Auszeichnung „Bibliothek des Jahres“ im Jahr 2013. Abends leuchtet die Fassade in Blau. Ebenfalls kostenlos: Der Ausblick von der Dachterrasse.