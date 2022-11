Stuttgart: Unfall zwischen Krankenwagen und Jeep - zwei Leichtverletzte

In Stuttgart-Zuffenhausen hat sich am Freitagabend (25.11.) ein Unfall ereignet, an dem ein Krankenwagen beteiligt war. Das berichtet die Polizei am Samstagmorgen.

Zusammenstoß auf Kreuzung

Den Angaben nach fuhr der 20-jährige Fahrer des Krankentransportwagens gegen 21.15 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in einen Kreuzungsbereich. Das hatte ein 54-jähriger Jeep-Fahrer laut Polizei offensichtlich nicht erkannt und fuhr ebenfalls auf die Kreuzung. Die Fahrzeuge stießen zusammen.

Rund 100.000 Euro Schaden

Beide Fahrer wurden dem Polizeibericht zufolge leicht verletzt. "Weitere Mitfahrer im Krankenwagen blieben unverletzt", heißt es in der Mitteilung. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen noch.