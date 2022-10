Stuttgart-Untertürkheim: 21-Jährige am Bahnhof sexuell belästigt

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend (26.10.) eine 21 Jahre alte Frau am Bahnhof Untertürkheim sexuell belästigt.

Wie die Polizei mitteilt, war die 21-Jährige gegen 19 Uhr in der Unterführung am Bahnhof Untertürkheim unterwegs. Der Täter näherte sich von hinten an die Frau und fasste ihr unvermittelt an die Brust.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen circa 30 Jahre alten Mann. Er soll etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein und einen Dreitagebart gehabt haben. Zur Tatzeit trug der Mann schwarze Kleidung und ein schwarzes Basecap.