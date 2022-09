Stuttgart: «Wasenschule» unterrichtet direkt bei den Festzelten

Stuttgart (dpa/lsw) - Immer unterwegs, selten lange am selben Ort: Das nomadische Leben von Schaustellerkindern lässt sich nicht immer gut mit einem Schulunterricht verbinden, weiß Michael Widmann, der Gründer der «Wasenschule». Deshalb lernen auch in diesem Jahr wieder rund 30 Kinder von Schaustellerinnen und Schaustellern in einem Klassenzimmer direkt neben dem Cannstatter Wasen in Stuttgart.

In Eins-zu-Eins-Betreuung können sie in der «Wasenschule» Stoff aufholen, den sie in ihrer Heimatschule verpassen. Bildungspaten - zum Beispiel pensionierte Lehrkräfte oder Pädagogikstudierende - unterstützen sie dabei, während Feierwütige und Volksfestfreunde wenige Hundert Meter entfernt in den Festzelten sitzen.