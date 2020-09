Stuttgart-Weilimdorf: 54-Jähriger zwischen Lastwagen und Betonmischer eingeklemmt

Ein 54 Jahre alter Mann ist am Dienstag (08.09.) bei einem Arbeitsunfall an der Heimsheimer Straße in Stuttgart-Weilimdorf schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wusch der 54-Jährige auf einem Firmengelände gegen 19.30 Uhr seinen Lastwagen, als der 58 Jahre alte Fahrer eines Betonmischers ebenfalls auf das Gelände fuhr.

Aus bislang noch nicht abschließend geklärten Gründen geriet der Betonmischer ins Rutschen, prallte gegen den Laster des 54-Jährigen und klemmte ihn zwischen beiden Fahrzeugen ein. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, waren vor Ort, kümmerten sich um den Mann und brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Unfallursachen dauern an.