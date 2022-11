Stuttgart: Wettbewerb für rauchfreie Schulklassen beginnt

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Wettbewerb «Be Smart - Don't Start» für rauchfreie Schulklassen geht am Montag in eine neue Runde. Klassen der Stufen sechs bis acht können Preise gewinnen, wenn sie bis zum 28. April rauchfrei bleiben, wie das Gesundheitsministerium Baden-Württemberg mitteilte. Rund 500 Klassen beteiligen sich laut Ministerium an dem Wettbewerb. «Je weniger junge Menschen mit dem Rauchen beginnen, desto größer ist der gesundheitliche Profit für uns alle», erklärte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne). Sein Ministerium organisiert den Wettbewerb. Von Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) hieß es: «Das Ziel, als Klasse rauchfrei zu bleiben, stärkt auch die Klassengemeinschaft und das Zusammengehörigkeitsgefühl.»

Der Wettbewerb findet in diesem Jahr unter dem Motto «#IchDuWIR» statt. Die Regeln: Die Schüler der Klassen müssen einen Vertrag unterschreiben, in dem sie sich dazu verpflichten, bis zum Wettbewerbsende im kommenden Jahr nicht zu rauchen. E-Zigaretten, Shishas und Nikotinpflaster zählen auch. Die Klassen prüfen intern, ob sich die Mädchen und Jungen daran gehalten haben. Einmal im Monat geben sie eine Rückmeldung an die Wettbewerbszentrale.

Alle erfolgreichen Klassen nehmen dann an der bundesweiten Gewinnziehung teil, bei der bis zu 5000 Euro verlost werden. Der Wettbewerb wird schon seit Jahren veranstaltet und soll der Prävention und Aufklärung dienen.