Stuttgart: Zoll prüft Arbeitsverhältnisse im Taxi- und Mietwagengewerbe

Stuttgarter Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben am vergangenen Wochenende die Beschäftigungsverhältnisse im Taxigewerbe der Region geprüft.

Rund 150 Taxifahrer befragt

Wie die Polizei mitteilte, waren die größten Einsatzorte die Taxistände am Stuttgarter Flughafen und Hauptbahnhof sowie die Haltepunkte am Cannstatter Wasen. Insgesamt wurden rund 150 Taxifahrer und Taxifahrerinnen zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt. Acht Fahrer waren, teilweise seit Monaten, von ihrem Arbeitgeber nicht zur Sozialversicherung angemeldet worden. Weitere acht Fahrer erhielten nicht den gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von 10,45 Euro pro Stunde.

Bei zehn Arbeitnehmern wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Taxiunternehmer hatten keine Sofortmeldung zur Sozialversicherung für die Beschäftigten angegeben. Hier prüft der Zoll jetzt noch, wie lange die Fahrer tatsächlich schon für die Unternehmen tätig sind. Gegen vier Fahrer ermittelt der Zoll wegen Leistungsbetrug. In diesem Fall haben Beschäftigte Sozialleistungen bezogen, leistungsgewährenden Stellen wurde die Aufnahme der Beschäftigung aber nicht mitgeteilt.