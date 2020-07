Ein 47-Jähriger ist am Samstagmorgen (25.07.) bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei am Sonntag. Der Mann war gegen 10 Uhr an einem Firmengebäude mit Abbrucharbeiten beschäftigt gewesen, als er aus bislang unbekannter Ursache etwa acht Meter in die Tiefe stürzte.