Stuttgarter Frühlingsfest 2023: Dirndl und Lederhosen - ein Muss oder ein No-Go?

Das 83. Frühlingsfest in Stuttgart steht an. Bald schon werden sich Zehntausende Menschen täglich auf dem Cannstatter Wasen tummeln. Einige von ihnen in Dirndl und Lederhosen, andere nicht. Unsere Redakteurin Sofie Smakici hat sich deshalb die Frage der Fragen gestellt: Sind Dirndl und Lederhosen auf dem Cannstatter Wasen ein „Muss“ oder gehören beide, wie viele behaupten, nur aufs Oktoberfest in München? Ein Gespräch mit dem Trachtenexperten Wulf Wager über das Phänomen Tracht und ein Bekenntnis unserer Redakteurin.

Dirndl und Lederhosen haben sich auf Volksfesten eingebürgert

Für viele Besucher und Besucherinnen gehört das typische Trachten-Outfit zum Wasenbesuch dazu, so auch für unsere Redakteurin. Sie ist eine Dirndl-Liebhaberin und trägt selbst für eine kleine Runde über das Festgelände eines. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, warum? Muss das wirklich sein? Sie findet, ja! Wer schon mal in einem Festzelt auf dem Stuttgarter Frühlingsfest oder dem Cannstatter Volksfest war, weiß, wie wenige Besucher tatsächlich ohne eine Tracht auftauchen. Wulf Wager, Trachtenexperte sagt dazu: „Das hat sich in den letzten Jahren einfach eingebürgert, dass man Volksfeste in folkloristischer Kleidung besucht.“

Das Tragen eines Dirndls oder auch einer Lederhose vermittelt unserer Redakteurin ein Gefühl von Zusammengehörigkeit. Man gehört zur feiernden Menge dazu, ist für wenige Stunden ein Teil von allem, wie sie findet. „Gemeinsame Kleidung verbindet einfach,“ sagt auch Wager. „Immer wenn Menschen gemeinsam feiern, tun sie das oft in ähnlicher Kleidung. Denken Sie mal an eine Hochzeit oder ans Fußballstadion."

Tracht „gehört dazu, ganz oifach“

Bei einer kleinen Umfrage auf ihrem privaten Instagram-Kanal zeigte sich ein eher positiv gestimmtes Bild. Wie viele Menschen sind nun also Pro-Tracht und wie viele Dagegen? 34 Personen haben an der Umfrage teilgenommen und 59 Prozent stimmten für ein Dirndl oder eine Lederhose auf dem Wasen. Die Begründungen für ihre Antwort waren zum Großteil ähnlich. „Gehört dazu, ganz oifach,“ schreibt eine der Umfragen-Teilnehmerinnen. Rund 41 Prozent der Teilnehmer waren gegen das Trachten-Outfit. Auf die Frage nach dem „Warum" kam gleich zweimal die Antwort: „Wir sind ja nicht in Bayern!“

Dirndl und Lederhosen sind "nur" Trachtenmode

Was viele jedoch zu vergessen scheinen ist, Dirndl oder Lederhosen, wie sie auf dem Cannstatter Wasen oft zur Schau getragen werden, gelten nicht als klassische Tracht, sondern gehören der Kategorie „Trachtenmode“ an. Es ist ein Fashion-Statement und soll, wenn man so will, eine neue Art von Tradition aufzeigen.

Dirndl und Lederhosen wie wir sie heutzutage kennen, gibt es laut Wager erst seit 20 Jahren. Vor dieser Zeit sei man auch auf der Münchner Wiesn nicht in diesem Aufzug aufs Fest gegangen, sondern trug normale Alltagskleidung. „Das ist ein Trend der Zeit und nichts, was unbedingt wirklich Tradition hat,“ so Wager weiter.

Gehören Dirndl und Lederhosen aber jetzt nur aufs Oktoberfest nach München? „Kann man zwar so sehen, muss man aber nicht," sagt Wager. Historische Trachten, sei es jetzt aus Baden-Württemberg oder Bayern, werden heutzutage meist nur noch von Trachtenvereinen angezogen und haben somit keinen direkten Bezug zu heutigen Volksfesten. Dem Stuttgarter Frühlingsfest 2023 steht somit nichts mehr im Wege, sei es jetzt in „Tracht“ oder nicht und nun: „Die Krüge hoch und ein Prosit der Gemütlichkeit!“