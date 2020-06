Stuttgarter Gemeinderat verurteilt Randale

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Stuttgarter Gemeinderat hat die Ausschreitungen des vergangenen Wochenendes scharf verurteilt. Hemmungslose Gewalttäter hätten versucht, der Stadt «ein Gesicht zu geben, für welches sie noch nie stand und niemals stehen wird», heißt es in einer Resolution, die bei acht Enthaltungen am Donnerstag verabschiedet wurde. Der Gemeinderat mahnt in dem Papier, nicht pauschal ganze Gruppen zu verurteilen oder die Partyszene verantwortlich zu machen, sondern die Täter «als das bezeichnet werden, was sie sind: hemmungslose Gewalt- und Straftäter». Nun müssten verstärkt geeignete Maßnahmen und Aktivitäten angegangen werden, damit es nie wieder zu solchen Gewaltexzessen kommen könne.