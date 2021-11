Stuttgarter Kita-Kinder müssen wieder getestet werden

Stuttgart (dpa/lsw) - Nur etwa vier Wochen nach Aufhebung der Testpflicht in Stuttgarter Kitas beugt sich die Stadt der rapide steigenden Corona-Ansteckungszahlen und führt sie wieder ein. Kinder ab drei Jahren müssen von diesem Freitag an wieder zweimal pro Woche getestet sein, um in die Kita zu gehen. Für Kinder unter drei Jahren empfiehlt die Stadtverwaltung dringend zwei Tests in der Woche. «Die Stadt reagiert mit dieser Maßnahme auf die starke Ausbreitung des Coronavirus», sagte ein Sprecher. Die Sieben-Tage-Inzidenz sei in Stuttgart mit 256 auf einem nie zuvor erreichten Niveau. Die Verfügung gelte zunächst bis zum Jahresende.

Nach Angaben der Stadt liegt die Inzidenz bei Kindern unter drei Jahren bei 131 - vor einer Woche betrug der Wert noch 119. Bei Drei- bis Fünfjährige wurde eine Inzidenz von 241 registriert - nach 109 vor einer Woche. Bei Kindern im Grundschulalter liegt die Inzidenz sogar bei 558.

Die Testpflicht war bereits im Frühjahr und Anfang September vorgegeben worden. Zuletzt wurde sie Mitte Oktober aufgehoben.

