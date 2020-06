Stuttgarter Messe bereitet sich auf Start im Herbst vor

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach der Corona-Zwangspause will die Stuttgarter Messe im Herbst wieder Ausstellungen und Veranstaltungen ausrichten. «Unsere Planungen laufen bereits auf Hochtouren, und alle bekannten Hygiene- und Abstandsregelungen werden selbstverständlich gewährleistet sein», teilte der Sprecher der Geschäftsführung, Roland Bleinroth, am Freitag mit. Ein Konzept zur Wiedereröffnung sei den zuständigen Behörden bereits vorgelegt worden. Ein konkretes Datum nannte er nicht. Gerade für das Wiederanlaufen der Wirtschaft sei es jetzt von besonderer Bedeutung, dass Messen als wichtige Marktplattform wieder zur Verfügung stehen. Im Herbst stehen hauptsächlich Fachmessen an.