Stuttgarts OB Nopper unterstützt Erdbeben-Spendenaktion

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit einer Spendenaktion hat ein Dönerladen in Stuttgart Geld für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien gesammelt. Unterstützung dafür gab es am Samstag von Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (61, CDU), der sich am Vormittag selbst an den Dönerspieß stellte. Die «großartige» Hilfsaktion erreiche auch Menschen, die sonst vielleicht nicht gespendet hätten, erklärte Nopper. «Schon deshalb verdient sie unsere engagierte Unterstützung.»

Die Betreiber des Dönerladens zeigten sich erfreut über das Engagement. Sie wollen ihre Tageseinnahme an eine Hilfsorganisation spenden. «Uns ist es wichtig, Solidarität zu zeigen», sagte der Geschäftsführer des Döner-Imbisses Alaturka Stuttgart, der nicht namentlich genannt werden wollte. Zu der Spendenaktion wurde auch der Rapper Haftbefehl erwartet. Ob er sich wirklich blicken lässt, konnten die Betreiber aber nicht sagen.

Am vergangenen Montagmorgen hatte ein Beben, dessen Stärke das Deutsche Geoforschungszentrum mit 7,7 angibt, das türkisch-syrische Grenzgebiet erschüttert, später folgte dort dann ein weiteres Beben der Stärke 7,6. Die Zahl der Toten nach der Erdbebenkatastrophe lag am Freitag bei mehr als 20.000. Zehntausende wurden verletzt.