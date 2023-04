Tödliche Schüsse in Asperg: Razzien in Stuttgart – und eine Festnahme

Nach den tödlichen Schüssen in Asperg (Kreis Ludwigsburg) in der Nacht zum Samstag (08.04.) hat das SEK noch am Samstagabend einen Mann festgenommen. Das berichtet die Deutsche Presseagentur mit Verweis auf einen Artikel der Bild-Zeitung. Es gebe einen Zusammenhang zu der Tat in Asperg, bei der ein 18-Jähriger getötet und ein Gleichaltriger schwer verletzt wurde.

Ob es sich beim Festgenommen aber um einen Verdächtigen handelt, ist noch unklar. Im Laufe des Sonntagmittags (09.04.) werden aber wohl weitere Details bekannt gegeben, wie ein Sprecher der Polizei Ludwigsburg gegen 11 Uhr auf Nachfrage mitteilte.

Razzien in Stuttgart: Schüsse in der Region sollen aufgeklärt werden

Parallel zur Festnahme führte die Polizei am Osterwochenende zahlreiche Kontrollen und Razzien in Stuttgart durch. Man arbeite "mit Hochdruck daran, die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit Schussabgaben im öffentlichen Raum aufzuklären", hieß es dazu in einer aktuellen Pressemitteilung.

Die Schüsse in Asperg stehen in einer Reihe ähnlicher Vorfälle in der Region. Dabei kamen in den letzten Monaten immer wieder Schusswaffen zum Einsatz. Einige der Vorfälle fanden im Bereich von Gastronomie statt. Zuletzt war am 2. April auf einen Wirt in Plochingen geschossen worden. In diesem Fall waren zwei Tatverdächtige festgenommen worden.

Polizei durchsucht Gaststätten: Hunderte Polizisten im Einsatz

Polizeibeamte haben deshalb in Nacht von Samstag auf Sonntag (09.o4.) in der Stuttgarter Innenstadt und in Zuffenhausen mehrere Gaststätten durchsucht und Personen kontrolliert. Hunderte Polizisten aus verschiedenen Präsidien waren dafür im Einsatz.

"Die präventiv ausgerichteten Kontrollmaßnahmen dienten in erster Linie der Feststellung der Identität der anwesenden Personen und dem Auffinden verbotener Gegenstände", so die Polizei. "Zahlreiche der kontrollierten Personen sind in der Vergangenheit im Zusammenhang mit Gewaltdelikten bereits in Erscheinung getreten."

Polizisten stellen Waffen und Rauschgift sicher

Laut Pressemitteilung wurden über 100 Personen kontrolliert. "Bei den Kontrollen konnten wir wiederholt Waffen und verbotene Gegenstände aus dem Verkehr ziehen", so der Leitende Kriminaldirektor Swen Eckloff vom Polizeipräsidium Stuttgart. Es wurden gefährliche Gegenstände wie zwei Messer und ein Schlagring entdeckt. Auch Rauschgift konnte sichergestellt werden.

Bürgermeister von Asperg: "Neue Dimenson von Gewalt"

Nach den tödlichen Schüssen in Asperg wurde umgehend eine Sonderkommission (Soko) mit dem Namen "Goethe" eingerichtet. Aspergs Bürgermeister, Christian Eiberger, sagte der Deutschen Presseagentur: "Das ist eine neue Dimension von Gewalt, die ich mir nicht hätte vorstellen können." Die Bevölkerung stehe unter Schock.