Tötungsdelikt in Bad Cannstatt: Polizei verhaftet Ehemann am Flughafen Stuttgart

Polizeibeamte haben am Donnerstag (04.08.) einen 36 Jahre alten Mann am Flughafen in Stuttgart festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, in der Nacht zum 10.07. seine Ehefrau getötet zu haben.

Beamte hatten den Leichnam der Getöteten am Montagvormittag (11.07.) in einem Parkhaus in Bad Cannstatt gefunden. Die Frau war am Morgen als vermisst gemeldet worden. Laut Polizei hatte ein Angehöriger der 32-Jährigen gegen 7.30 Uhr die Polizei verständigt.

Gegen den Ehemann der Getöteten wurde mit einem internationalen Haftbefehlt gefahndet, nachdem bekannt wurde, dass er sich in die Türkei abgesetzt hatte. Beamte nahmen den Tatverdächtigen am Donnerstag gegen 12.50 Uhr am Flughafen fest. Er hatte seine Rückreise in die Bundesrepublik offenbar über seine Rechtsanwälte angekündigt. Die Beamten führten den deutschen Staatsangehörigen am selben Tag einem Haftrichter vor. Der Richter bestätigte und setzte den Haftbefehl in Vollzug.

Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt, weil am selben Tag zwei männliche Tote in Stuttgart gefunden worden waren. Einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen konnte die Polizei jedoch kurze Zeit später ausschließen.