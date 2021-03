Tötungsdelikt in Kaiserslautern - Opfer hatte Verbindung zum Großraum Stuttgart

Am 14. Dezember 2020 ist die Leiche der 48-jährigen Diana Bodi in der Staubörnchenstraße in Kaiserslautern gefunden worden. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen eines Tötungsdelikts. Ermittler des Polizeipräsidiums Westpfalz versuchen die letzten Tage von Diana Bodi zu rekonstruieren. Dabei hofft die Polizei auf Mithilfe seitens der Bevölkerung.

Nach bisherigem Ermittlungstand war Diana Bodi seit November 2020 als Pflegekraft in der Nähe von Stuttgart tätig. Am 11. Dezember 2020 sollte sie eine neue Arbeitsstelle in Trier-Saarburg antreten.

Am 7. Dezember 2020 zeichnete eine Überwachungskamera Diana Bodi an einem Geldautomaten der Kreissparkasse Böblingen in Aidlingen bei Stuttgart auf.

Bodi fuhr am 11. Dezember von Stuttgart nach Mannheim

Die Polizei geht davon aus, dass sie am 11. Dezember 2020 um 14.51 Uhr mit dem ICE SSPX0342 von Stuttgart nach Mannheim fuhr. Von dort aus fuhr sie mit der Regionalbahn RE 4129 über Ludwigshafen am Rhein, Neustadt an der Weinstraße bis nach Kaiserslautern.

An diesem Tag hatte der Zug auf der Strecke zwischen Mannheim und Kaiserslautern wegen eines Brandes im Bereich einer Eisenbahnbrücke Verspätung. Deshalb fuhr die Bahn erst 100 Minuten später in Mannheim los. Gegen 18 Uhr traf der Zug in Kaiserslautern ein. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass Diana Bodi am Hauptbahnhof ausstieg und sich seitdem in Kaiserslautern aufhielt.

Sie könnte laut Polizei Gepäck dabei gehabt haben. Diana Bodi war alkoholkrank und könnte betrunken gewesen sein. Die Polizei schließt nicht aus, dass sie sich auch im Entzugsstadium befand und dass sich das in ihrem Verhalten, in einer verwaschenen Aussprache oder in einem schwankenden Gang bemerkbar machte. Auf Außenstehende könnte sie orientierungslos gewirkt oder einen müden, erschöpften Eindruck gemacht haben.

Für die Strecke zwischen Stuttgart, Mannheim, Ludwighafen am Rhein, Neustadt an der Weinstraße und Kaiserslautern fragt die Polizei:

Ist Ihnen Diana Bodi auf der Zugstrecke zwischen Stuttgart und Mannheim beziehungsweise zwischen Mannheim und Kaiserslautern im ICE oder in der Regionalbahn begegnet?

Ist sie Ihnen am Bahnhof Stuttgart, Mannheim oder Kaiserslautern begegnet?

War Diana Bodi in Begleitung, hatte sie eine Sitznachbarin oder einen Sitznachbarn?

Hat Sie Diana Bodi um Essen, Alkohol, Zigaretten oder um eine Unterkunft gebeten?

Haben Sie Diana Bodi in einem anderen Zusammenhang wahrgenommen?

Für den Bereich Kaiserslautern interessiert die Polizei:

Ist Ihnen Diana Bodi zwischen dem 11. Dezember 2020, 18.00 Uhr, und dem 12. Dezember 2020 im Bereich des Hauptbahnhofs begegnet?

Ist Ihnen Diane Bodi am 12. Dezember 2020, zwischen 16 Uhr und 23 Uhr im Bereich Staubörnchenstraße, Richard-Wagner-Straße, Humboldtstraße, Rosenstraße, Alleestraße, Eisenbahnstraße und dem Einkaufszentrum „K in Lautern“ begegnet?

Hat sich Ihnen Diana Bodi vielleicht als „Diana“ oder „Dia“ vorgestellt?

Hat sie um Essen, Trinken (Alkohol), Zigaretten oder um eine Übernachtungsmöglichkeit gebeten?

Hat Ihnen Diana Bodi ihre Dienste angeboten?

Die Ermittler bitten außerdem um Hinweise auf eine oder mehrere Personen, die im Zeitraum vom 11. bis 13. Dezember 2020, jeweils in den späten Abendstunden bis circa 23 Uhr, einen größeren länglichen Gegenstand, in Richtung Staubörnchenstraße transportiert haben könnten. Der Gegenstand könnte laut Polizei auch eingewickelt oder verpackt gewesen sein. Denkbar sei sowohl ein Transport über der Schulter oder zu zweit. Der Gegenstand könnte auch Mithilfe eines Transportmittels, beispielsweise einer Sackkarre, einer Schubkarre, eines Bollerwagens oder Einkaufwagens transportiert worden sein. Dabei kommt ein Umkreis von bis zu etwa 800 Metern um die Staubörnchenstraße infrage.

Für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung des Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern eine Belohnung von bis zu 10 000 Euro ausgesetzt.

Unter der Telefonnummer 0631 369 2620 nimmt die Polizei in Kaiserslautern Hinweise entgegen. Unter der Telefonnummer 0152 11970863 ist auch ein anonymes Hinweistelefon eingerichtet.

Diana Bodi. © Polizeipräsidium Westpfalz

Besondere Hinweise:

Diana Bodi wurde 48 Jahre alt.

Sie war 1,66 Meter groß und wog 63 Kilog.

Sie hatte braune Augen und dunkelbraunes, lockiges, schulterlanges Haar.

Am rechten Unterschenkel hatte sie eine Tätowierung in der Form von Blumen.

Sie war zuletzt mit einer weißen Winterjacke und einer roten Jogginghose der Marke Puma bekleidet. Die Hose hat seitlich an den Beinen jeweils einen weißen Streifen.

Außerdem hatte sie ein schwarzes Langarmshirt an und trug gefütterte, schwarze Damenstiefel.

Die Identität der Toten stand zunächst nicht fest. Nach Angaben der Polizei konnte sie jedoch durch einen europaweiten Abgleich mit gemeldeten Vermisstenfällen geklärt werden. Die Mutter der Toten hatte sie in Ungarn als vermisst gemeldet.