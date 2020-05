Training eingestellt: Gabius denkt an Karriereende

Stuttgart (dpa) - Der deutsche Marathon-Rekordhalter Arne Gabius hat in der Corona-Krise das Laufen fast komplett eingestellt und denkt an sein Karriereende. «Aus sportlicher Sicht habe ich erstmal eine Saisonpause gemacht», sagte der 39-jährige Stuttgarter in einem Interview des «Leichtathletik»-Magazins (Dienstag). «In der derzeitigen Situation muss man die Dinge, die nicht so wichtig sind, hinten anstellen. Dazu zählt dann auch der Sport, weil es für mich auf absehbare Zeit keine Wettkämpfe geben wird.»

Gabius hat ein abgeschlossenes Medizinstudium. «Ich wollte am Ende dieses Jahres meine Leistungssport-Karriere beenden und dann als Arzt arbeiten. Nun werde ich früher als Assistenzarzt arbeiten. Zurzeit gucke ich mich nach einer Anstellung in Teilzeit um», sagte er. 2015 hatte er in Frankfurt/Main den deutschen Marathon-Rekord auf 2:08:33 Stunden verbessert. 2012 in Helsinki war er EM-Zweiter über 5000 Meter.

Gabius glaubt nicht, dass in diesem Jahr noch ein großer Marathon stattfindet. Der für den Verein TherapieReha Bottwartal startende Ausdauerspezialist will nicht den Druck haben, «einen Trainingsplan erfüllen zu müssen». Er kümmert sich derzeit vor allem um seinen zweijährigen Sohn Frederik, da seine Frau im Home Office arbeitet.

«Ich bin in den letzten fünf Wochen vielleicht zwei- bis dreimal Mal laufen gegangen. Stellen Sie sich vor, wie ich im Wald im vollen Tempo an den Leuten vorbeilaufe - da kriegen die ja Angst. Die denken sich, da kommt der keuchende Corona-Express», sagte er.