Trio schlägt in Stuttgart Mann zusammen

Stuttgart (dpa/lsw) - Drei Unbekannte haben in Stuttgart einen Mann zusammengeschlagen und beraubt. Zunächst kam es am Freitagabend zu einem Streit zwischen dem 39-Jährigen und dem Trio, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die drei Männer, vermutlich zwischen 25 und 30 Jahre alt, begannen demnach auf den 39-Jährigen einzuschlagen und verwendeten dabei auch eine Eisenstange. Anschließend nahmen sie Bargeld aus der Hosentasche ihres Opfers und flüchteten. Der 39-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.