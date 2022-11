TV-Quote der Fußball-WM 2022: Weniger als 10 Millionen Fernseh-Zuschauer beim Deutschlandspiel

Die Fernseh-Quote der Fußball-WM im Wüstenstaat Katar bleibt schwach: Nur 9,8 Millionen Zuschauer, 59 Prozent Marktanteil, sahen das Auftaktspiel der Deutschen Nationalelf gegen Japan am Mittwoch (23.11.) gegen 14 Uhr.

Demnach lag im Vergleich laut dem Medienmagazin DWDL kein Deutschland-Spiel, dass bei der vergangenen WM, die 2018 im Sommer ausgetragen wurde, bei weniger als 25 Millionen Zuschauenden.

Katar-WM mit schlapper TV-Quote

Auch das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hatte deutlich weniger Menschen in Deutschland angesehen als das erste Spiel der WM 2018 in Russland. Durchschnittlich 6,209 Millionen Menschen sahen am Sonntagnachmittag das Spiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador (0:2) im ZDF, wie die AGF Videoforschung errechnete. Vier Jahre zuvor hatten in der ARD im Schnitt noch 10,01 Millionen Zuschauer die Auftakt-Begegnung zwischen Gastgeber Russland und Saudi-Arabien (5:0) verfolgt.

Quelle der Daten: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPE 1.4, 23.11.2022, Marktstandard: TV, Datenpaket 9702 vom 24.11.2022.