Twingo gerät bei Unfall in Brand: Stau auf der B27 bei Tamm

Bei einem Auffahrunfall auf der Auffahrt vom Breuningerland Tamm und Ikea auf die B27 in Richtung Ludwigsburg ist am Donnerstag (11. August) um 18.07 Uhr ein Twingo in Brand geraten.

Um 19.50 Uhr waren die Unfallautos abgeschleppt, die rechte Fahrbahn bleibt aber noch gesperrt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Rettungsdienste waren nicht im Einsatz. Infolge des Unfalls kam es zu langen Staus auf der Bundesstraße.