Unbekannte sprengen Geldautomaten in Stuttgart

Stuttgart (dpa/lsw) - Zwei Unbekannte haben in Stuttgart einen Geldautomaten gesprengt, machten jedoch vermutlich keine Beute. Der Automat sei stark beschädigt worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. An Bargeld gelangten die Räuber am späten Freitagabend nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler jedoch nicht. Genaue Angaben dazu machte die Polizei nicht. Das Duo sei mit einem Auto geflüchtet. Die Polizei setzte einen Hubschrauber ein, die Suche blieb den Angaben zufolge bislang ohne Erfolg. Der Sachschaden war noch unklar.