Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag (25.12.) ein Auto in der Werrenwiesenstraße in Schwäbisch Gmünd angezündet. Eine Anwohnerin habe einen Knall gehört und zwei Männer wegrennen sehen, sagte ein Polizeisprecher.

Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ein neben dem Auto geparkter Wagen ebenfalls beschädigt. Den Schaden bezifferte die Polizei auf rund 4000 Euro.