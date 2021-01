Unbekannter fährt 12-Jährigen an und flüchtet

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein unbekannter Autofahrer hat in Stuttgart einen 12 Jahre alten Radfahrer angefahren und ist anschließend geflüchtet. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr der Junge am Samstag in einer Spielstraße und wurde dort vom Außenspiegel eines Autos erfasst, sodass der Junge stürzte. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Die Mutter brachte den 12-Jährigen in eine Kinderklinik, wo er stationär aufgenommen wurde.

© dpa-infocom, dpa:210124-99-147855/2