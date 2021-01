Unerwartete Ladung in Schwäbisch Hall: Fünf Männer beim Entladen entdeckt

Am Mittwoch (27.01.) um 13.30 Uhr hat die Polizei in Schwäbisch Hall fünf Männer in einem Lastkraftwagen gefunden.

Nach Aussagen der Bemten sollte das Fahrzeug auf dem Firmengelände in der Bruckäckerstraße entladen werden. Beim Öffnen der Ladetüren entdeckten Arbeiter die Männer. Die Polizei stellte fest, dass es sich vermutlich um afghanische Staatsangehörige handelt.

Wann und wo die Männer auf die Ladefläche gelangt sind, ist bislang unklar. Nach den durchgeführten Personenfeststellungsverfahren wurden die Männer in eine Landeserstaufnahmeeinrichtung gebracht. Es wird noch ermittelt.