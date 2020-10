Unfall auf der B29 bei Schwäbisch Gmünd: 81-Jähriger stößt frontal mit Lastwagen zusammen

Ein 81-jähriger Autofahrer wurde am Montagmorgen (26.10.) bei einem Unfall schwer verletzt. Laut Polizei befuhr er kurz vor 4 Uhr die B 29 in Richtung Stuttgart, als er zwischen Verteiler Iggingen und Schwäbisch Gmünd Ost aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem 40-Tonnen-Lastwagen frontal zusammenstieß. Der Golf-Fahrer wurde hierbei schwer verletzt. Er wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 45.000 Euro. Die B29 musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge komplett gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Bergung war gegen 7.15 Uhr abgeschlossen, so die Polizei, so dass der Verkehr anschließend gegen 8 Uhr im Anschluss an die Straßenreinigungsarbeiten wieder rollen konnte.