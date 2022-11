Unfall im Kreis Schwäbisch Hall: BMW prallt gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Ein 39-jähriger BMW-Fahrer ist bei einem Unfall in Stimpfach (Kreis Schwäbisch Hall) am Freitag (11.11.) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 39-Jährige kurz nach 10 Uhr mit seinem BMW von Rechenberg in Fahrtrichtung Stimpfach unterwegs. Dabei soll er mehrere Fahrzeuge auf der Strecke überholt haben.

Sachschaden von rund 30.000 Euro

Kurz vor der Ortseinfahrt Stimpfach kam der BMW in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen stieß frontal gegen einen Baum. Kurz darauf stieß der BMW mit der linken Seite gegen eine Betonmauer eines Betriebsgeländes.

Durch diesen Aufprall wurde der BMW von der linken auf die rechte Fahrbahnseite geschleudert. Dabei drehte sich der Wagen um 180 Grad. Ersthelfer und alarmierte Feuerwehrkräfte befreiten den 39-Jährigen aus dem BMW. Rettungskräfte brachten den schwer Verletzten in eine Klinik. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 30.000 Euro.