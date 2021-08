Unfall in Lauchheim: Motorradfahrer tödlich verunglückt

Zu einem tödlichen Unfall ist es am Freitagabend (06.08.) auf der Landesstraße 1076 gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei fuhr ein 49-jähriger Motorradfahrer mit seiner Yamaha gegen 18 Uhr die Landesstraße aus Lauchheim kommend in Richtung Hülen entlang. Auf Höhe Kapfenburg kam der 49-Jährige im Bereich der dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend schanzte der Mann mit seinem Motorrad über eine dortige Leitplanke und kam circa 70 Meter neben der Fahrbahn auf einem abschüssigen Gelände zum Liegen.

Weil der 49-Jährige abends nicht nach Hause gekommen war, hatte die Polizei noch am Abend Suchmaßnahmen eingeleitet. Als er am Morgen aufgefunden wurde, kam jede Hilfe zu spät.

Autofahrer ignorieren Straßensperrung

Zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall kam es nach Angaben der Polizei in der Folge am Samstagmorgen (07.08.). Aufgrund der Unfallaufnahme war die Fahrbahn zu dem Zeitpunkt nur einspurig befahrbar. Anwesende Polizeibeamte leiteten den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Gegen 9.30 Uhr näherte sich ein 59-jähriger Peugeot-Fahrer der Unfallstelle von Lauchheim kommend. Gemäß den Weisungen der Polizeibeamten hielt der 59-Jährige an. Ein hinter ihm fahrender 62-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte die Situation nicht und fuhr ungebremst auf den Peugeot auf.

Beide Fahrer erlitten Verletzungen. Nach Angaben der Polizei sei bislang unklar, ob die Männer leicht oder schwer verletzt wurden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Die Unfallstelle war zeitweise voll gesperrt. Laut Polizei ignorierten jedoch viele Verkehrsteilnehmer die Sperrung und versuchten, an ihr vorbeizufahren. Gegen mehrere Autofahrer wurde deswegen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.