Unfall nach missglücktem Überholmanöver

Schwieberdingen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall von mehreren Autos auf einer Landstraße im Landkreis Ludwigsburg sind vier Menschen verletzt worden, darunter ein Säugling und ein achtjähriges Kind. Ein 24-Jähriger musste wegen Gegenverkehrs auf der L1141 zwischen Schwieberdingen und Markgröningen einen Überholversuch abbrechen. Er zog mit seinem Wagen nach rechts und drückte das Fahrzeug eines 44-Jährigen in die Leitplanke. Von dort wurde der Wagen des 44-Jährigen in den Gegenverkehr geschleudert und stieß dann mit zwei weiteren Autos zusammen.

Der 44-Jährige wurde leicht, ein achtjähriges Kind in seinem Wagen schwer verletzt. In einem weiteren der Fahrzeuge, die in den Unfall verwickelt waren, wurden eine Frau und ein Säugling leicht verletzt. Der 24-jährige Unfallverursacher und dessen Beifahrerin blieben unverletzt. Die Unfallstelle zog sich nach Polizeiangaben über 150 Meter. Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die Straße für etwa fünf Stunden komplett gesperrt.