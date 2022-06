Unfall zweier Linienbusse verursacht hohen Sachschaden

Vaihingen an der Enz (dpa/lsw) - Bei einem Unfall zweier Linienbusse ist am Dienstagmorgen ein Fahrer schwer verletzt worden und ein hoher Sachschaden entstanden. Nachdem sich die Busse in einer Kurve gestreift hatten, setzte einer der Fahrer zurück, streifte zunächst eine Laterne und kollidierte schließlich auf einem Privatgrundstück mit einem Findling, wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Dienstagabend mitteilte.

Der Fahrer, der ohne Fahrgäste unterwegs war, zog sich dabei laut einem Polizeisprecher wohl eine Rückenverletzung zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. An seinem Bus entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Am anderen Bus entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro. Dessen Fahrer sowie seine drei Fahrgäste blieben laut Polizeiangaben unverletzt.