Unterkunft für Flüchtlinge: Land prüft LEA zwischen Ludwigsburg, Asperg und Tamm

Zwischen Ludwigsburg, Asperg und Tamm könnte eine Landeserstaufnahmestelle (LEA) für Flüchtlinge entstehen. Das gab das Ministerium der Justiz und für Migration Anfang der Woche bekannt. Für die Gemeinden kam das überraschend – und stieß erst mal auf Widerstand. Die Bürgermeister von Asperg und Tamm übten Kritik, fühlten sich Medienberichten zufolge überrumpelt. Wer wusste wann Bescheid? Und hat sich die Aufregung mittlerweile gelegt? Wir haben mit den Beteiligten gesprochen.

Die Fakten: Was das Land bisher zur möglichen LEA bekannt gab

„Das Land leitet eine Prüfung ein, ob sich ein Grundstück im Gebiet ‚Schanzacker‘ in Ludwigsburg als Areal für eine Erstaufnahmeeinrichtung des Landes eignen könnte.“ So formulierte es das Justizministerium in einer Pressemitteilung vom Mittwoch (15.02.). „Es handelt sich um ein unbebautes, landeseigenes Grundstück, das am Rand der Gemarkung Ludwigsburg liegt und an die Gemarkungsgrenzen der Städte Asperg und Tamm angrenzt.“ Die Prüfung erfolge ergebnisoffen. Es gelte zunächst zu klären, ob das Grundstück sich für eine Erstaufnahmestelle eigne.

Die Kapazität einer möglichen Unterkunft ist in der Pressemitteilung nicht zu entnehmen. Wie die „Stuttgarter Nachrichten“ und die „Ludwigsburger Kreiszeitung“ berichteten, soll eine mögliche LEA für die Unterbringung von bis zu 1000 Geflüchteten ausgelegt sein.

Die Kommunikation: Wer wusste wann Bescheid?

Am Montagabend (13.02.) waren Dietmar Allgaier, Landrat für den Kreis Ludwigsburg, und der Ludwigsburger Oberbürgermeister Matthias Knecht bei Justizministerin Marion Gentges. Das teilte ein Sprecher des Landratsamts Ludwigsburg auf Nachfrage mit. „Bei dem Treffen wurde das Prüfvorhaben für eine LEA erstmals vorgestellt.“

Am Dienstagvormittag (14.02.) hat Christian Eiberger, Bürgermeister von Asperg, am Telefon von der geplanten LEA erfahren. „Wir haben innerhalb von ein paar Stunden nach dem Gespräch des Ministeriums mit der Stadt Ludwigsburg die Information bekommen“, sagte er gegenüber unserer Redaktion. Eiberger hätte bei dem Gespräch am Montagabend gerne mit am Tisch gesessen.

Bürgermeister von Asperg: „Wir sind am Limit“

Das hat vor allem mit dem Standort zu tun, den das Land ins Auge gefasst hat. „Es heißt zwar, das Grundstück liegt auf der Gemarkung Ludwigsburg, aber das hat mit Ludwigsburg wenig zu tun.“ Betroffen wären von einer LEA nach seiner Ansicht vor allem Asperg und Tamm, an die das Grundstück angrenzt. „Daher kam der Verdruss von meiner Seite.“ Mittlerweile, das ist Eiberger wichtig zu betonen, stehe man im konstruktiven, intensiven Austausch mit dem Ministerium. „Ich bin guter Dinge, dass wir alle fraglichen Punkte klären können.“

Was sind das für Punkte? Momentan ist von bis zu 1000 Menschen die Rede, die in der LEA unterkommen könnten. „Das ist natürlich etwas, das ich als ‚too much‘ erachte“, sagt Christian Eiberger. Asperg hat etwa 13.000 Einwohner, Tamm etwa 12.000. „Wir sind am Limit, wir können nicht mehr leisten, da ist so eine Zahl schon nochmal ein Wort.“

Warum Christian Eiberger das Grundstück für ungeeignet hält

Zur schieren Anzahl komme das Problem der Lage des Grundstücks. „Es gibt da, Stand heute, erst mal nichts“, so der Bürgermeister. „Da ist eine Bahnlinie, da fährt die Bahn relativ schnell, da ist Gefahrenpotenzial vorhanden.“ Zudem sei das Grundstück „weit draußen“, abgelegen. „Wo werden die Kinder betreut? Wie erfolgt die Integration? Wer ist zuständig?“ Die Rahmenbedingungen seien sehr schwierig. „Wir wollen unseren Anteil leisten, aber diese Stelle ist sehr unglücklich gewählt.“

Christian Eiberger vor dem Rathaus in Asperg. © ZVW/Gabriel Habermann (Archiv)

LEA Ludwigsburg: Haben Asperg und Tamm ein Mitspracherecht?

Wie geht es jetzt weiter? Immerhin gehört das Grundstück dem Land und liegt rechtlich gesehen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Ludwigsburg. Haben Asperg und Tamm überhaupt ein Mitspracherecht? Christian Eiberger ist sich sicher, dass Asperg bei der weiteren Planung mit am Tisch sitzen wird. Federführend sei aber erstmal die Stadt Ludwigsburg. Und er sagt auch: „Mit dem Wissensstand, den ich heute habe, kann ich nicht frohlockend sagen: Super, dass eine LEA an die Gemarkungsgrenze kommt.“

LEA-Planung: Wie ist die Lage in Tamm?

Man werde im Gemeinderat von Asperg nun darüber sprechen müssen, und dabei auch die Sorgen und Nöte der Bevölkerung mit einbeziehen. Sollte es einen konkreten Bebauungsplan geben, könnte der Gemeinderat theoretisch auch dagegen vorgehen. „Aber das ist sehr weit vorgegriffen. Wir müssen jetzt erst mal in den Austausch kommen.“

Und wie ist die Lage in Tamm? Bürgermeister Martin Bernhard teilte auf Nachfrage mit, dass er den Aussagen von Christian Eiberger „voll umfänglich“ zustimme.