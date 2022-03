Update zur Vermisstensuche in Schwäbisch Gmünd: 59-Jähriger ist gefunden

Ein 59-jähriger Mann wurde seit Montagnachmittag (14.03.) in Schwäbisch Gmünd vermisst. Nach Angaben der Polizei am späten Dienstagabend wurde er inzwischen wieder aufgefunden. Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt und die Öffentlichkeitsfahndung zurück genommen. Weil der Mann auf Medikamente angewiesen war, bestand die Sorge, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.

