Valentinstag 2023 in Stuttgart: Tipps und Veranstaltungen für den 14. Februar

Am Dienstag (14.02.) ist Valentinstag und während manch einer nichts mit dem Tag anfangen kann, nutzen viele das Datum, um Zeit mit den Liebsten zu verbringen. Wir haben einige Last-Minute-Tipps für Unternehmungen in Stuttgart und Umgebung gesammelt. Spoiler: Die meisten taugen auch für einen gemeinsamen Tag mit Freunden.

Autokino in Kornwestheim

Neben einem klassischen Kinobesuch oder einem Netflix-Abend auf der Couch, gibt es eine coole Alternative: Einen ausgedehnten Kinoabend im Autokino in Kornwestheim. Am Valentinstag gibt es gleich zwei Filme im Doppelpack: Bodyguard und Magic Mike’s last Dance. Tickets kann man bequem im Voraus kaufen.

Valentins-Dinner im Sternelokal „Maerz"

Ein romantisches Dinner für zwei ist wohl der Klassiker unter den Valentinstags-Unternehmungen. Wer sich aber etwas besonderes gönnen möchte, kann ein spezielles Valentins-Dinner buchen: Das Bietigheimer Sternelokal „Maerz" serviert ein 4-Gang-Menü. Als kleine Überraschung gibt es eine zusätzliche Dessertüberraschung und ein signiertes Kochbuch von Küchenchef Benjamin Maerz. Wer bei dem Event dabei sein möchte, kann online eine Anfrage senden.

Besuch der Staatlichen Schlösser und Gärten

Paare, die in der Woche des Valentinstages die Schlösser und Gärten in Baden-Württemberg besuchen möchten, müssen dafür kein Geld bezahlen. Alles was sie für einen freien Eintritt tun müssen, ist sich an der Kasse zu küssen. Das Angebot gilt bis Sonntag (19.02.) in den Schlössern Heidelberg, Ludwigsburg, Weikersheim, Schwetzingen, Bruchsal, Mannheim, Rastatt, Mergentheim und Solitude.

Open Space Format „Einmischen"

Valentinstag mal anders: Das Junge Ensamble Stuttgart veranstaltet das Open Space Format „Einmischen" und möchte über Normen, Geschlechterrollen, Romantik und Erwartungen sprechen. Dabei geht es um Fragen wie „Was hat Einfluss auf unser (Er-) Leben von Liebe?" und „Datet unsere Generation anders?" Bei dieser Veranstaltung können sich Teilnehmer mit Experten austauschen. Anmelden kann man sich hier.

Van Gogh-Ausstellung in Ludwigsburg

Wer den Valentinstag für einen Besuch in einer Ausstellung nutzen möchte, trifft mit der Van Gogh-Ausstellung eine gute Wahl. Die Multimedia-Ausstellung findet man in den MM-Studios im Urbanharbor in Ludwigsburg. Sie zeigt da Leben und die Werke des Künstlers. Die Ausstellung ist am Dienstag (14.02.) von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Für Erwachsene kostet das Ticket 20 Euro. Am Wochenende zahlt man 22 Euro. Tickets gibt es hier.

Weintasting für zu Hause

Wer zum Valentintstag keinen großen Aufwand betreiben, aber dennoch Zeit zu zweit (oder mit Freunden) verbringen möchte, kann das auch gut zu Hause. Zum Beispiel mit einem Weintasting, bei dem sich jeder zwei bis drei Lieblingsweine aussucht und gegenseitig vorstellt. Dazu kann man zum Beispiel auch Snacks passend zu dem jeweiligen Wein besorgen oder ein selbstgemachtes Essen kochen.